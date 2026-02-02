SPOR

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar"

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kocaelispor engelini 2-0'la geçip takibini sürdürürken, maç sonu Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Domenico Tedesco'ya övgüler yağdıran Dilmen, Kante transferinin bittiğini müjdelerken, takımdan ayrılacak ismi de duyurdu. Ünlü yorumcu şampiyonluk düğümünün çözüleceği o maçı işaret edip "Yüzde 51" dedi!

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar"
Emre Şen

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Puanını 46'ya yükselten ve lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takibini sürdüren Sarı-Lacivertlilerde yüzler gülerken, deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında maçı ve transfer gündemini değerlendirdi.

"GALİBİYETİN MİMARI TEDESCO"

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar" 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maç yönetimini yere göğe sığdıramayan Dilmen, galibiyeti hocaya yazdı: "Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde kalan en zor deplasmanları Trabzonspor, Galatasaray ve Kocaelispor'du. Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Tedesco muazzam bir maç yönetti."

CANLI YAYINDA TRANSFERİ DUYURDU: "KANTE GELDİ"

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar" 2

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği N'Golo Kante transferi için de müjdeyi verdi. Dilmen, takımdaki değişimi şu sözlerle açıkladı: "Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz. En-Nesyri de bu akşam gidiyor büyük ihtimal."

FORVETLERE SERT ELEŞTİRİ: "DZEKO DIŞINDA..."

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar" 3

Fenerbahçe'nin forvet hattındaki istikrarsızlığa isyan eden Rıdvan Dilmen, Jhon Duran ve En-Nesyri hakkında sert konuştu: "Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben Fenerbahçe'de son dönemde Edin Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum."

"DERBİYİ KAYBETMEZSE YÜZDE 51 ŞAMPİYON"

Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar" 4

Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı için de çok iddialı bir tahminde bulundu. Kilit maçın Galatasaray derbisi olduğunu vurgulayan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Galatasaray maçında orada kaybetmemiş olursa, berabere kalsa dahi yüzde 51 şampiyon olacağını düşünüyorum. Benim tecrübem bunları söylüyor."

