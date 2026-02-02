Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar"

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Puanını 46'ya yükselten ve lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takibini sürdüren Sarı-Lacivertlilerde yüzler gülerken, deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında maçı ve transfer gündemini değerlendirdi.

"GALİBİYETİN MİMARI TEDESCO"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maç yönetimini yere göğe sığdıramayan Dilmen, galibiyeti hocaya yazdı: "Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde kalan en zor deplasmanları Trabzonspor, Galatasaray ve Kocaelispor'du. Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Tedesco muazzam bir maç yönetti."

CANLI YAYINDA TRANSFERİ DUYURDU: "KANTE GELDİ"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği N'Golo Kante transferi için de müjdeyi verdi. Dilmen, takımdaki değişimi şu sözlerle açıkladı: "Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz. En-Nesyri de bu akşam gidiyor büyük ihtimal."

FORVETLERE SERT ELEŞTİRİ: "DZEKO DIŞINDA..."

Fenerbahçe'nin forvet hattındaki istikrarsızlığa isyan eden Rıdvan Dilmen, Jhon Duran ve En-Nesyri hakkında sert konuştu: "Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben Fenerbahçe'de son dönemde Edin Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum."

"DERBİYİ KAYBETMEZSE YÜZDE 51 ŞAMPİYON"

Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı için de çok iddialı bir tahminde bulundu. Kilit maçın Galatasaray derbisi olduğunu vurgulayan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Galatasaray maçında orada kaybetmemiş olursa, berabere kalsa dahi yüzde 51 şampiyon olacağını düşünüyorum. Benim tecrübem bunları söylüyor."