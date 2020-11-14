Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif

Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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