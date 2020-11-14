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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.11.2020 18:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif

Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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