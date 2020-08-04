Fenerbahçe'de Erol Bulut'lu dönem başlıyor

3 Mart'tan beri hoca arayışında olan F.Bahçe bu konuda son noktayı bugün koyuyor. Mayıs ayının ortasında prensip anlaşmasına vardığı Erol Bulut, dün Alanyaspor’dan ayrıldığını resmi olarak açıkladı.
Dünkü bayramlaşma töreninde Başkan Ali Koç hoca konusunda açıklamanın bugün yapılacağını dile getirdi. Bu sıcak gelişmeler sonrası 45 yaşındaki başarılı çalıştırıcının bugün açıklanması bekleniyor.
Erol Bulut, Alanyada kendi teknik kadrosunda bulunan Yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos ve medya danışmanı Volkan Küçük’ü yanında getirecek.
Bu zirvede ayrıca futbol takımının durumu da masaya yatırılacak. 10 Ağustos’ta Samandıra’da toplanacak, 11 Ağustos’ta da Topuk Yaylası’nın yolunu tutacak Sarı-Lacivertli takımın bundan sonraki yol haritası belirlenecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda, “Yönetimimiz bana hangi görevi verirse versin, seve seve kabul etmeye hazırım” diyen Emre’nin, yeni hoca unvanını alacak Erol Bulut’un imza töreninde de hazır bulunarak, yeni görevindeki ilk icraatını gerçekleştirmesi bekleniyor.
(Akşam)
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