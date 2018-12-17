Fenerbahçe'de Ersun Yanal devre arasında ciddi değişiklik yapacak

Yaklaşık 4,5 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Ersun Yanal, 57. doğum gününde çıkacağı Erzurum maçını kazanarak sarı-lacivertlilerin üzerindeki ölü toprağını atmayı planlıyor. İlk idmanda oyuncularıyla motivasyon konuşması yapan Yanal, dünkü antrenman öncesi de benzer bir toplantı gerçekleştirirken, Erzurum karşısında alınacak bir galibiyetin 3 puandan çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

Ersun Hoca, "Erzurum'u yenerek hem küme düşme hattından çıkacağız, hem de öz güven kazanacağız. Bundan sonra bizim için her maç final. Galibiyet için son düdük çalana kadar sahanın her yerinde gücümüzün son damlasına kadar savaşacağız" diye konuştu.

FORMANIN HAKKINI VERİN

Taraftarın desteğini arkalarına alıp formanın hakkını vererek mücadele edeceklerini belirten Yanal, "Önümüzde 19 maç var. Bu da 57 puan anlamına geliyor. En iyisini yapmak için elimizden gelenin fazlasını sahaya yansıtmak zorundayız" dedi.

Devre arasına kadar takımda ciddi bir değişiklik planlamayan Yanal'ın Erzurum karşısında takımı alışılmış 4-2-3-1 dizilişinde sahaya süreceği, sakatlıktan yeni çıkan Ayew ve Valbuena'ya 11'de görev vereceği öğrenildi. Oyun kurucu pozisyonunda Mehmet Ekici'yi kullanacak Yanal, tüm oyuncularıyla birebir konuşmalar yaparak motivasyonu artırdı.

TRİBÜNLER ONU BEKLİYOR

Ersun Yanal, Erzurumspor maçıyla birlikte tam bin 593 gün sonra Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkacak. Doğum gününde maça çıkacak Yanal'ı 4.5 yıldır hasretle bekleyen taraftarlar, bu buluşmayı bir festivale çevirmeye hazırlanıyor. (TÜRKİYE)

