Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe ikinci Ersun Yanal dönemi başlayabilir. 2013-14 sezonunda takıma son şampiyonluğu kazandıran başarılı hocanın ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. Taraftar gibi yönetimin bir kısmı da Yanal’ın tekrar takımın başına geçmesine sıcak bakıyor. 56 yaşındaki çalıştırıcı, F.Bahçe’ye tarihindeki en erken gelen şampiyonluklarından birini yaşatmıştı. Özel hayatı sebebiyle Aziz Yıldırım onun biletini kesmişti. Taraftarın ve camianın içinde ukde olarak kalan Yanal’ın da F.Bahçe’ye tekrar dönmeye sıcak baktığı biliniyor. (AKŞAM)
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