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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlüğe getirilen Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman resmi sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Philip Cocu’nun ekibinde görev yapacak olan Koeman, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Koeman, "Fenerbahçe çok güzel bir aile, çok sıcak bir aile ortamı var. Öncelikli görevim hocamız Phillip'e yardımcı olmak, takımımıza yardımcı olmak. En önemli şey takımımızın iyi sonuçlar alması" dedi.

Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı’nda teknik adam olarak görev yaptı. Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.

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