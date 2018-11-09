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Fenerbahçe'de Erwin Koeman’ın taktiği ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Teknik Sorumlusu Erwin Koeman’ın Anderlecht karşısındaki taktik tablosu ortaya çıktı. Koeman’ın taktik tablosunda takım halinde savunma kurgusu da yer aldı.

Fenerbahçe'de Erwin Koeman’ın taktiği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Phillip Cocu’nun ardından takımın sorumluluğunu üstlenen Erwin Koeman’ın taktiği belli oldu. Cocu yönetimindeki Fenerbahçe hemen hemen her resmi müsabakada farklı taktikler denemiş ve bu taktiklerin işlememesi sonucu oynatılan kötü futbol sebebiyle yollar ayrılmıştı. Koeman ile yeni bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler taktiksel anlamda nefes almaya başladı.

Derbide ofansif bir oyun sergilendi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde hücum futbolu sergileyerek bu sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin başında ilk maçını Galatasaray derbisiyle yaşayan Erwin Koeman her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatarak tam verim aldı. 2-0 geriye düştüğü müsabakadan 2-2’lik eşitliği yakalayan ve daha sonrasında 3. gol için şanslar oluşturan Koeman’ın ekibi oynadıkları futbolla taraftarı ve yönetimi memnun etmişti.

Anderlecht’in oynamasına izin verdi

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Anderlecht müsabakasında rakibin top yapmasına izin vererek savunmada eksik bıraktı. Belçika ekibinin ataklarına izin veren sarı-lacivertli futbolcular savunmada topu kaparak kontra ataklarla Anderlecht kalesine yüklendi. Topla oynama istatistiklerinde Anderlecht üstün durumda olsa da sarı-lacivertliler uyguladığı bu taktikle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Koeman’ın taktiği belirginleşti

Fenerbahçe’de şu ana kadar 2 müsabakada görev yapan Erwin Koeman’ın taktiği belirginleşti. Takım halinde savunma yapan ve toplu hücuma çıkan sarı-lacivertlilerde sağ ve sol kanatta bireysel yetenekli oyuncular Mathieu Valbuena ve Andre Ayew yer alırken, orta alanda Eljif Elmas ve Jailson ikilisi Koeman’ın ana tercihleri oldu. Savunma dörtlüsünde Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Hasan Ali kaldırım’a şans veren Koeman beklerde görev yapan futbolcuların ileriye çıkması yönünde talimat verdi. Forvet hattında yeni transfer Michael Frey’e çok güvenen Hollandalı teknik adam Frey’in hırs ve mücadelesinden faydalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Erwin Koeman anderlecht Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

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