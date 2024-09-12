Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ayrılı sonrası Jose Mourinho'dan şaşırtan karar!

Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine saatler kala kepengi kapadı. Ferdi'nin ayrılığı sonrası savunmaya takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerden şaşırtan bir hamle geldi.
Takımın iskeletini daha fazla bozmak istemeyen Jose Mourinho, ocak ayına kadar mevcut kadroyu koruyup duruma göre sonradan takviye yapılmasını istedi.
Ferdi'nin gidişiyle sol bek transferi yapmayan Fenerbahçe'nin ocak ayına kadar mevcut isimlerle devam edeceği kesinleşti. Samet Akaydin ismini de savunmada düşünen Mourinho, elindeki oyuncuları kullanma kararı aldı.