Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ayrılı sonrası Jose Mourinho'dan şaşırtan karar!

Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine saatler kala kepengi kapadı. Ferdi'nin ayrılığı sonrası savunmaya takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerden şaşırtan bir hamle geldi.

MOURINHO OYUNCU İSTEMEDİ

Takımın iskeletini daha fazla bozmak istemeyen Jose Mourinho, ocak ayına kadar mevcut kadroyu koruyup duruma göre sonradan takviye yapılmasını istedi.

SOL BEK TRANSFERİ RAFA KALKTI

Ferdi'nin gidişiyle sol bek transferi yapmayan Fenerbahçe'nin ocak ayına kadar mevcut isimlerle devam edeceği kesinleşti. Samet Akaydin ismini de savunmada düşünen Mourinho, elindeki oyuncuları kullanma kararı aldı.