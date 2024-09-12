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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ayrılı sonrası Jose Mourinho'dan şaşırtan karar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.09.2024 10:19
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Transfer dönemi yarın akşam sona eriyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası savunmaya takviye yapması beklenen Fenerbahçe'den flaş bir karar verildi. Mourinho, Ali Koç ile yaptığı toplantı sonrası transferleri ocak ayına erteledi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ayrılı sonrası Jose Mourinho'dan şaşırtan karar!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine saatler kala kepengi kapadı. Ferdi'nin ayrılığı sonrası savunmaya takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerden şaşırtan bir hamle geldi.

MOURINHO OYUNCU İSTEMEDİ

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Takımın iskeletini daha fazla bozmak istemeyen Jose Mourinho, ocak ayına kadar mevcut kadroyu koruyup duruma göre sonradan takviye yapılmasını istedi.

SOL BEK TRANSFERİ RAFA KALKTI

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Ferdi'nin gidişiyle sol bek transferi yapmayan Fenerbahçe'nin ocak ayına kadar mevcut isimlerle devam edeceği kesinleşti. Samet Akaydin ismini de savunmada düşünen Mourinho, elindeki oyuncuları kullanma kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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