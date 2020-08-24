Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor

Salgın nedeniyle ara verilen ligin son bölümünde performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, performansına aynı şekilde devam ediyor.
Genç yıldız, Topuk Yaylası'nda süren kamp çalışmalarında da kaldığı yerden devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu, gerek hazırlık maçlarında gerekse idmanlarda oynanan maçlarda adeta şov yapıyor.
20 yaşındaki oyuncu geçen sezonun sonunda olduğu gibi yeni sezonda da 11'e adını yazdırmaya kararlı olduğunu gösterdi.
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