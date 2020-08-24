SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor

Salgın nedeniyle ara verilen ligin son bölümünde performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, performansına aynı şekilde devam ediyor.

Genç yıldız, Topuk Yaylası'nda süren kamp çalışmalarında da kaldığı yerden devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu, gerek hazırlık maçlarında gerekse idmanlarda oynanan maçlarda adeta şov yapıyor.

20 yaşındaki oyuncu geçen sezonun sonunda olduğu gibi yeni sezonda da 11'e adını yazdırmaya kararlı olduğunu gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise Boğaz turundaHadise Boğaz turunda
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli olduVedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Mert Hakan olmadı ama o geliyor!
Mert Hakan olmadı ama o geliyor!
Ozan Tufan ayrılıyor! Fatih Terim devrede...
Ozan Tufan ayrılıyor! Fatih Terim devrede...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı
Jose Sosa: Sarı lacivert renklerle elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım
''Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe''
Erol Bulut'tan şampiyonluk sözleri
Erol Bulut: Avrupa'dan 3 teklif aldım
Vedat Muriqi Lazio'ya imzayı atıyor
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de Novak ve Sinan Gümüş testten geçti
Yeni transferler testten geçti
Alper Potuk Beşiktaş'a önerildi
Alper Potuk Beşiktaş'a önerildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.