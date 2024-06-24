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Fenerbahçe'de fesih kararı! Yıldız isim teklif gelmezse de takımdan gönderilecek

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.06.2024 16:53
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan isimlerden Luan Peres ile ayrılık kararı alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de fesih kararı! Yıldız isim teklif gelmezse de takımdan gönderilecek
Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres için Sarı-Lacivertli yönetim kararını verdi.

İlk sezonunda Rennes maçında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Luan Peres, geride kalan sezonun ilk haftalarında dizinden sakatlık geçirip ameliyat olmuştu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

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Sarı-lacivertliler, sezon öncesi rutin sağlık taramalarından geçirilen 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Luan Peres'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden ilgi var. Ancak teklif gelmemesi halinde Luan Peres'in sözleşmesinin feshedilmesi için menajeri İstanbul'a davet edilecek.

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