Fenerbahçe'de Feyenoord galibiyeti kasayı doldurdu! Sıra geldi Play-Off maçına... Şampiyonlar Ligi'nde gruplar öncesi final turu

Temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord’u Kadıköy’de farklı mağlup ederek, adını Play-Off turuna yazdırdı. Sarı lacivertliler bu galibiyetle hem bir üst tura çıktı hem de kasasını doldurmayı başardı.

KASA DOLUYOR!

Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 4.3 M€ kazandı ve transfer döneminde elini rahatlatan bir haber oldu.

BİR ELEME SONRA GRUPLAR!

Bir sonraki turda muhtemel rakiplerinden Benfica ile karşılaşması beklenen sarı lacivertliler, orayı da kayıpsız geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak ve kazandığı rakam daha da artacak.