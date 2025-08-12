SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Feyenoord galibiyeti kasayı doldurdu! Sıra geldi Play-Off maçına... Şampiyonlar Ligi'nde gruplar öncesi final turu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kalabilmek için Feyenoord engelini geçmesi gereken sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 yenerek turladı.

Fenerbahçe'de Feyenoord galibiyeti kasayı doldurdu! Sıra geldi Play-Off maçına... Şampiyonlar Ligi'nde gruplar öncesi final turu
Burak Kavuncu
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord’u Kadıköy’de farklı mağlup ederek, adını Play-Off turuna yazdırdı. Sarı lacivertliler bu galibiyetle hem bir üst tura çıktı hem de kasasını doldurmayı başardı.

KASA DOLUYOR!

Fenerbahçe de Feyenoord galibiyeti kasayı doldurdu! Sıra geldi Play-Off maçına... Şampiyonlar Ligi nde gruplar öncesi final turu 1

Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 4.3 M€ kazandı ve transfer döneminde elini rahatlatan bir haber oldu.

BİR ELEME SONRA GRUPLAR!

Fenerbahçe de Feyenoord galibiyeti kasayı doldurdu! Sıra geldi Play-Off maçına... Şampiyonlar Ligi nde gruplar öncesi final turu 2

Bir sonraki turda muhtemel rakiplerinden Benfica ile karşılaşması beklenen sarı lacivertliler, orayı da kayıpsız geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak ve kazandığı rakam daha da artacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
5 - 2
Feyenoord Feyenoord

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra bir ilk yaşadı!Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra bir ilk yaşadı!
F.Bahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer!F.Bahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer!
Anahtar Kelimeler:
Feyenoord fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Kadıköy'de skandal hakem kararı! Mourinho çıldırdı...

Kadıköy'de skandal hakem kararı! Mourinho çıldırdı...

Galatasaray'da hedef Inter'in yıldızı! Her an...

Galatasaray'da hedef Inter'in yıldızı! Her an...

Rıza Çalımbay hem Beşiktaş'ı hem de Arda Turan'ı fena topa tuttu!

Rıza Çalımbay hem Beşiktaş'ı hem de Arda Turan'ı fena topa tuttu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.