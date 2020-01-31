Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Yusuf Mert açıklamasında, "Kariyerimde yeni macera olacak. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Çok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç olarak buraya geldim" dedi.

Genç yıldız adayı sezonun ilk devresini Boluspor'da geçirmişti.