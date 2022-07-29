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Fenerbahçe''de flaş gelişme! Jorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem oldu

29.07.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Türkiye saati ile sabaha karşı gündeme düşen sözler sosyal medyada gündem oldu. Dinamo Kiev maçında performansıyla eleştiri odağı olan Altay Bayındır için söylediği sözler akıllarda soru işareti bıraktı.

Fenerbahçe''de flaş gelişme! Jorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem oldu
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe 'nin uzun uğraşlar ve büyük umutlar sonucunda takımın başına getirdiği Jorge Jesus, Portekiz'in Canal 11'inin sorularını yanıtladı.

"KALECİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Dinamo Kiev maçında yediği gollerle taraftarın eleştiri odağına oturan Altay Bayındır hakkında konuşan Jorge Jesus, "Altay çok değerli bir kaleci. Çok da kaliteli bir insan. Fakat o bölgeye bir kaleci daha almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Altay Bayındır'a yedek kulübesi gözüktü şeklinde yorumlar yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır fenerbahçe
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