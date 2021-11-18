Fenerbahçe'de flaş gelişme! Pelkas ayrılıyor

Fenerbahçe'de Pelkas, teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından gözden düştü. Yunan futbolcu, sezon başı yaşadığı sakatlığı atlattıktan sonra kadroya girmekte zorlanırken forma bulduğu maçlarda da eski görüntüsünden oldukça uzaktaydı.

DEMBELE GELECEK PELKAS GİDECEK

Yıldız futbolcuyla ilgili ülkesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti. Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.



