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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Pelkas ayrılıyor

18.11.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Moussa Dembele'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Pelkas'ı takasta kullanabilir.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Pelkas ayrılıyor
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Pelkas, teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından gözden düştü. Yunan futbolcu, sezon başı yaşadığı sakatlığı atlattıktan sonra kadroya girmekte zorlanırken forma bulduğu maçlarda da eski görüntüsünden oldukça uzaktaydı.

DEMBELE GELECEK PELKAS GİDECEK

Yıldız futbolcuyla ilgili ülkesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti. Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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