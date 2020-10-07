Fenerbahçe'de flaş Rodrigues gelişmesi! Geri dönüyor...

Süper Lig'de tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de transfer rekoru kırıldı. Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte ayrılıklarda yaşandı. Son olarak takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan Garry Rodrigues'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeşil Burunlu oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.
Fenerbahçe teknik heyetinin kadroda düşünmediği Rodrigues Al-Ittihad’a geri dönecek. Böylece Fenerbahçe 2.5 milyon Euroluk ücretten kurtulmuş olacak.
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