SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de flaş Rodrigues gelişmesi! Geri dönüyor...

Fenerbahçe'de flaş Rodrigues gelişmesi! Geri dönüyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik heyetinin kadroda düşünmediği Rodrigues Al-Ittihad’a geri dönecek. Böylece Fenerbahçe 2.5 milyon Euroluk ücretten kurtulmuş olacak.

Fenerbahçe'de flaş Rodrigues gelişmesi! Geri dönüyor...

Süper Lig'de tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de transfer rekoru kırıldı. Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte ayrılıklarda yaşandı. Son olarak takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan Garry Rodrigues'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeşil Burunlu oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.

GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe teknik heyetinin kadroda düşünmediği Rodrigues Al-Ittihad’a geri dönecek. Böylece Fenerbahçe 2.5 milyon Euroluk ücretten kurtulmuş olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Islam Slimani'den şok açıklamalarIslam Slimani'den şok açıklamalar
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Perotti'nin maaşı şaşırttı
Perotti'nin maaşı şaşırttı
Barış Hersek'in yeni takımı belli oldu
Barış Hersek'in yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da yıldız isim ayrılabilir!
Galatasaray'da yıldız isim ayrılabilir!
Islam Slimani'den şok açıklamalar
Islam Slimani'den şok açıklamalar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ise yaramaz bos herif ,3 gs macinda da oynamadi kansiz ,tam cimbomlu
hain bu gönderin...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de flaş Rodrigues gelişmesi! Geri dönüyor...
Sıcak gelişme! Rodrigues geri dönüyor...
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu
Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu!
Papiss Cisse: Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu
'F.Bahçe tercihi benim için kolay oldu'
Islam Slimani: Fenerbahçe benim için kabustu
Islam Slimani'den şok açıklamalar
Altay Bayındır: Penaltıyı kurtarmam önemliydi
'Penaltıyı kurtarmam önemliydi'
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
F.Bahçe hazırlık maçı yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.