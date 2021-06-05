Fenerbahçe'de flaş tepki: "Ligde gençleri oynatırız"

Hakemlerin kararlarının sürekli aleyhlerine olduğunu belirten Sertaç Komşuoğlu, "Biz Fenerbahçe olarak basketbola, gerek erkeklerde, gerek kadınlarda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye Ligi'nin kalitesini arttırmak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Geldiğimiz noktada artık endişelerimiz var. Sezon başından beri bazı konularda federasyona sıkıntılarımızı belirttik. Karşıyaka maçından sonra federasyonun en yetkili kişilerinin bu hakemler artık bu sene maç yönetmeyecek dedi, aynı hakemler 3 hafta sonra maç yönetmeye başladı. Aynı hakemler yine büyük hatalar yaptılar, sadece bizi değil başkalarını da yaktılar. Bu işin tadı kaçtı. Jan Vesely'ye nedense hakemler elini kaldırsa, kafasını çevirse teknik faulle cezalandırıyorlar. Türk Telekom'da, Fethiye'de yaşadık. Jan Vesely'yi tahrik etme olayı var. Rakip takımdan tepki geldiğinde bir şey olmuyor, çok güzel konuşuyorlar, anlatıyorlar, el ele kol kola geziyorlar. Bizim çocuklar da bir emek veriyor, tahrik ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZA KASK TAKIP ÇEKİLMEYİZ"

Türkiye'de gençlerle oynamayı düşünebileceklerini söyleyen idareci, "Bu iş böyle yürümez, böyle gidecekse biz seneye EuroLeague'de oynayalım ve burada gençleri koyalım. Burası Fenerbahçe, biz kafamıza kask takıp maçtan çekilmeyiz, öyle bir korkumuz da yok. 3. maçı da oynarız, yeneriz ya da yeniliriz, maça çıkar, oynarız. Seride kötüyüz, saklanalım, kafaya kasket takalım demeyiz. Pazartesi günü maçı oynayacağız ama bu işin tadı kaçtı. Hep hakemlerden şikayetçiyiz, hakemlerin başındaki insanın da Ege Denizi'nden ayaklarını çıkarıp İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Eğer bu işe bakılacaksa başında beklemek gerekiyor. Rakibiniz çok başarılı, onları şampiyon yapacağız diyorlarsa bilelim, strese girmeyelim. Süper Lig'in kalitesi derken, biz genç takımla maça çıkmadık, çıkanlar oldu, biz bu lige saygı duyuyoruz, her deplasmana tam kadro gidiyoruz, buna yatırım yapıyoruz. Bu işin tadı kaçmaya başladı." diye konuştu.

