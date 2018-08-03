Fenerbahçe'de forvet hattındaki eksik Phillip Cocu'nun canını sıkıyor

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile oynanacak ilk maç gelip çatarken, takımın forvetsiz oluşu teknik direktör Phillip Cocu’nun canını sıkıyor. Her ne kadar Alper Potuk, Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasında iki gol birden atsa da o pozisyonun oyuncusu olmamasından dolayı teknik heyeti tatmin etmedi.

Andre Ayew’in gol sezgilerinin oldukça yüksek olması onu Alper Potuk’a oranla daha favori kılsa da Hollandalı hoca da onun adaptasyon sürecini tam anlamıyla atlattığını düşünmüyor. İlk karşılaşmada mutlaka gol atmak zorunda olduklarının altını çizen Cocu, sakatlığını atlatıp takımla antrenmanlara başlayan Roberto Soldado’nun gözünün içine bakıyor.

TAKVİYE DE İSTEDİ

İspanyol forvet için sarı-lacivertlilerin sağlık heyetinden gün be gün rapor alınıyor. Oyuncunun değerleri yakından takip edilirken, Cocu “Soldado’ya çok ihtiyacımız var. Bu kritik deplasmanda onu mutlaka oynatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan tecrübeli hoca bu eşleşmeye yetişmese bile 3. bölgeye kesinlikle takviye yapılması gerektiğini belirtti. Yönetim kuruluna forvet ihtiyacını her defasında ileten Cocu, bir de savunma takviyesiyle sezonu tamamlayabileceklerini düşünüyor. (VATAN)

