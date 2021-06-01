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Fenerbahçe'de forvete 'Yeni Zlatan'

01.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmaktan da geri durmuyor. Fenerbahçe bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerle ilgileniyor.

Fenerbahçe'de forvete 'Yeni Zlatan'

Fenerbahçe bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerle ilgileniyor.

Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü Wahid Faghir'in peşinde… Danimarka ekibi Vejle'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Faghir, 2020-21 sezonunda ligde 4 maçta 1 gol kaydetti. Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Faghir için Danimarka kulübünün yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kanarya, Eljif Elmas'ı keşfetmiş ve sonrasında önemli bir gelirle Napoli'ye satmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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