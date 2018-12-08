Fenerbahçe'de forvetleri sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de futbolcuların düşük performansı yetmezmiş gibi bir de sakat ve cezalı oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor.

Akhisar deplasmanına zorlu bir mücadeleye hazırlanan sarı-lacivertlilerin hücum hattında sağlam oyuncu yok denecek kadar az. Soldado'nun cezalı, Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı olduğu Fenerbahçe'de Alper, Ayew, Valbuena derken şimdi de Frey'in sakatlanması teknik direktör Erwin Koeman'ın elindeki alternatifleri iyice kısıtladı.

Sağ kanatta son üç maçta olduğu gibi yine Barış'a şans verecek olan Koeman'ın elindeki tek golcü ise sezon başından beri hayal kırıklığı yaşatan Islam Slimani.

FREY DEVREYİ KAPATTI

Giresunspor maçında sakatlanan Frey'in sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık olduğu, ayrıca tendonda zorlanma tespit edildi.

Takımın en skoreri olan İsviçreli sezonun ilk yarısını kapatırken, Koeman hücum hattı için alternatif aramaya başladı. Sol kanat için öncelikli olarak son iki maçta oyun kurucu rolünü üslenen Mehmet Ekici düşünülüyor. Ekici'nin kanada geçmesi hâlinde, onun görevi geldiğinden beri vasatı aşamayan Benzia'ya verilecek. Koeman'ın elindeki diğer alternatif ise İsmail Köybaşı'nı Hasa'ın önünde oynatarak Ekici'nin pozisyonunu korumak. Aynı hamle sağ kanat için de geçerli olabilir. Hollandalı Barış'ı kızağa çekip Şener ve Isla'yı aynı anda sahaya sürebilir.

(Türkiye)

