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Fenerbahçe'de Francesco Farioli sesleri

01.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ile görüşmek için kulübünden izin aldı.

Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçlarından sonra teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı.

Fenerbahçe ile adı anılan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli hakkında Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma açıklama yaptı. Ajansspor’un haberine göre Süleyman Hurma “Fenerbahçe’den tarafımıza gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli’ye teklif gelirse engel olmam.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yolları ayırmak istiyor. Yollar ayrıldıktan sonra plandaki ilk teknik adamla görüşmeler başlayacak. Listedeki ilk sıradaki isim Süper Lig'de çalışıyor.'' demişti. Bu açıklama akıllara Fenerbahçe ile daha önce de adı anılan Francesco Farioli'yi akıllara getirmişti.

FRANCESCO FARİOLİ KİMDİR?

Fatih Karagümrük’ü çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli, antrenörlüğe genç yaşta başladı. İtalya'nın alt liglerinde kaleci antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yapan genç teknik adam 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Daha sonra Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yapan 32 yaşındaki teknik adam Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor’a geldi ve yardımcı antrenörlük yaptı. 19 Mart 2021’den beri Fatih Karagümrük takımının başında.

Fatih Karagümrük takımı başında 24 maça çıkan teknik direktör; 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 1.58 puan ortalamasını yakalayan teknik adam maç başı 1.63 gol ortalaması yakaladı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Vitor Pereira
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