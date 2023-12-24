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Fenerbahçe'de Fred yoksa galibiyet de yok!

24.12.2023 21:37 | Son Güncelleme:
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Süper Lig’de Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kalırken 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, Fred’in oynamadığı bir maçı daha kazanamadı.

Fenerbahçe'de Fred yoksa galibiyet de yok!
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan daha sonra Trabzonspor ve Adana Demirspor müsabakalarında puan kaybeden Fenerbahçe, sırasıyla Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı.

Derbi öncesi 43 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılarla golsüz berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. İki takım da puanını 44’e yükseltirken, Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

BU SEZON İKİNCİ KEZ GOL ATAMADI

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Derbi öncesi oynadığı 16 lig maçının 15’inde rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez sahadan gol atamadan ayrıldı. Ligin 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, derbide de aynı skorla sahadan ayrıldı.

FRED YOKSA GALİBİYET YOK

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Fenerbahçe, Fred’in oynamadığı bir maçı daha kazanamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyen Fred, takımını bir kez daha yalnız bırakmıştı.

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