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Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti

02.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi bugün rutin sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe'de futbolcular, sağlık kontrollerinden geçti.

İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrolleri, Takım Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun denetim ve gözetiminde yapıldı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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