Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Fred için seferberlik ilan edildi. Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılan Fred için sağlık ekibi ekstra mesai yapıyor.

ÖZEL PROGRAM YAZILDI

Fred'in iyileşebilmesi için özel bir program hazırlayan Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncu için elinden gelen her şeyi yapıyor.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Fred'in Galatasaray'a karşı oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Jose Mourinho'nun sağlık ekiplerinden gelecek haberi beklediği ve ona göre kadro kurgulayacağı aktarılıyor.