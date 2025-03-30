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  4. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.03.2025 17:25
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray ile çarşamba günü kupada karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar galibiyet adına yapılıyor. Jose Mourinho'nun geçtiğimiz derbide yaptığı hataları yapmayacağı ve takımına farklı bir sistemle hazırlıklar yaptırdığı öğrenildi. Bu sistemin en önemli parçası olarak gösterilen Fred'in sakatlık durumu sarı-lacivertlilerde tüm keyifleri kaçırmış durumda...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Fred için seferberlik ilan edildi. Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılan Fred için sağlık ekibi ekstra mesai yapıyor.

ÖZEL PROGRAM YAZILDI

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Fred'in iyileşebilmesi için özel bir program hazırlayan Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncu için elinden gelen her şeyi yapıyor.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

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Fred'in Galatasaray'a karşı oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Jose Mourinho'nun sağlık ekiplerinden gelecek haberi beklediği ve ona göre kadro kurgulayacağı aktarılıyor.

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