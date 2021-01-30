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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Pelkas...

30.01.2021 20:41 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Pelkas...

Fenerbahçe'de sezonun en formda oyuncuları arasında yer alan Dimitrios Pelkas, Çaykur Rizespor maçının 61. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Topsuz alanda sakatlık yaşayan Yunan yıldızın önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde olup olmayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar'ı sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alamayan Fenerbahçe'de bir şok daha yaşandı. Ligde 4 gol, 6 asistle takımının skora en çok katkı veren ismi konumunda olan Dimitrios Pelkas, karşılaşmanın 61. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Topsuz alanda sakatlık yaşayan Yunan yıldızın önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde olup olmayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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