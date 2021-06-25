Fenerbahçe'de gayrimenkullerin satışına onay

Fenerbahçe'de akıbeti büyük bir merak konusu olan tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

16. MADDE

"Spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılanması hakkında yönetime yetki verilmesi. Satış, satın alma, birleşme, bölünme, tekstil dahil her türlü işlemin yapılması, şirket kurulması, yatırım ortaklarının kurulması, var olan şirketlere ortak olunması, her türlü gayrimenkul alımı yapılması/satılması, kulübe ait hisselerin satışı ve/veya geri alınması..."

ÜÇ YENİ ŞUBENİN AÇILMASINA ONAY

Öte yandan Fenerbahçe'de Paralimpik spor, E-Spor ve Kadın Futbol şubesi açılması oy çokluğu ile kabul edildi.

