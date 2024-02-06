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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 18:07 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur'unda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda Lincoln Henrique, Fred ve Rodrigo Becao yer almadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi

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