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  4. Fenerbahçe'de gece yarısı transfer krizi! Takımlar anlaştı, o gitmeyi reddetti

Fenerbahçe'de gece yarısı transfer krizi! Takımlar anlaştı, o gitmeyi reddetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 09:56
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden Ryan Kent ile alakalı beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetim oyuncunun transferi için Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşırken Kent takımdan ayrılmayı reddetti. İşte detaylar...

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon mutlak şampiyonluk planları yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocasının taleplerine göre adımlarını atan yönetim Portekizli çalıştırıcının isteği ile Ryan Kent'i takımdan göndermek istiyordu ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YUNAN EKİBİ TEMASA GEÇTİ

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Gazzetta GR'de yer alan habere göre Yunanistan Ligi temsilcisi Olmypiakos, Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Ryan Kent'i transfer listesine aldı. Olympiakos, Kent için Sarı-Lacivertliler ile temasa geçti.

KULÜPLER ANLAŞTI

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Haberde Fenerbahçeli yetkililer ile görüşme gerçekleştiren Olympiakos yönetiminin Ryan Kent transferinde anlaşma sağladığı belirtildi.

RYAN KENT REDDETTİ

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Fakat transfer döneminde birçok takımdan teklif alan Ryan Kent, daha önce olduğu gibi Olympiakos'u da reddetti. İngiliz futbolcu, Yunanistan'a gitmek istemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe Ryan Kent
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