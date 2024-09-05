Fenerbahçe'de gece yarısı transfer krizi! Takımlar anlaştı, o gitmeyi reddetti

Bu sezon mutlak şampiyonluk planları yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocasının taleplerine göre adımlarını atan yönetim Portekizli çalıştırıcının isteği ile Ryan Kent'i takımdan göndermek istiyordu ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YUNAN EKİBİ TEMASA GEÇTİ

Gazzetta GR'de yer alan habere göre Yunanistan Ligi temsilcisi Olmypiakos, Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Ryan Kent'i transfer listesine aldı. Olympiakos, Kent için Sarı-Lacivertliler ile temasa geçti.

KULÜPLER ANLAŞTI

Haberde Fenerbahçeli yetkililer ile görüşme gerçekleştiren Olympiakos yönetiminin Ryan Kent transferinde anlaşma sağladığı belirtildi.

RYAN KENT REDDETTİ

Fakat transfer döneminde birçok takımdan teklif alan Ryan Kent, daha önce olduğu gibi Olympiakos'u da reddetti. İngiliz futbolcu, Yunanistan'a gitmek istemedi.