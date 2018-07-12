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Fenerbahçe'de Giuliano’ya ülkesinden Flamengo talip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2018 08:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonki en başarılı isimlerinden Giuliano’ya ülkesinden Flamengo talip oldu. Brezilya basınındaki iddialara göre Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro’luk bir teklif geldi.

Fenerbahçe'de Giuliano’ya ülkesinden Flamengo talip oldu

Sarı- Lacivertliler, Finansal Fair- Play anlaşması nedeniyle transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabiliyor. Fernandao’yu 3 milyon Dolar’a (14.3 milyon TL) satan Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Berke Özer’i ise 4 milyon Euro’ya (22.4 milyon TL) transfer etti.

Kanarya’nın dengeyi sağlamak, başka transferler yapmak için de futbolcu satması gerek.

Bu isimlerden biri Giuliano olabilir. Geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 15 gol atan Sambacı’ya ülkesinden Flamengo talip oldu.

Beşiktaşlı Babel’i kadrosuna katamayan Brezilya ekibinin, Giuliano için 7 milyon Euro (39.2 milyon TL) teklif ettiği belirtildi. Brezilya basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Flamengo’dan 10 milyon Euro (56 milyon TL) istedi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Giuliano

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
sat gitsin topalıda eşantiyon verin hasan aliyi ve koybasını da
sat gitsin topalıda eşantiyon verin hasan aliyi ve koybasını da
7 az 18 milyondan aşağı satmayın
7 milyon vermiş de 10 milyon istemiş. miş miş miş. S S S
guliano verin flamengodan riberio ve giovani alın
teklif geldiyse sen bu malı göndermiyorsan sen bu işi daha bilmiyorsun demektir.taraftarda kendini boşuna kandırmasın.
takımdaki tek futbolcu onuda satarlarsa vay fenerin haline
ulan alırkende aynı paraya alındı neresi bomba
7 m satmayın sakın.
verin abi ne bekletiyorsunuz faydasızı
hemen 2 ye satılmalı.
12M verirlerse satın.
satin gitsin bisey oynadigi yok bos beles goller
Piyasa değeri 12 m euro boş yapmayın.
penaltı harici golü yok . çöpün teki. 2 milyon veren olursa verin gitsin
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