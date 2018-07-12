Fenerbahçe'de Giuliano’ya ülkesinden Flamengo talip oldu

Sarı- Lacivertliler, Finansal Fair- Play anlaşması nedeniyle transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabiliyor. Fernandao’yu 3 milyon Dolar’a (14.3 milyon TL) satan Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Berke Özer’i ise 4 milyon Euro’ya (22.4 milyon TL) transfer etti.
Kanarya’nın dengeyi sağlamak, başka transferler yapmak için de futbolcu satması gerek.
Bu isimlerden biri Giuliano olabilir. Geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 15 gol atan Sambacı’ya ülkesinden Flamengo talip oldu.
Beşiktaşlı Babel’i kadrosuna katamayan Brezilya ekibinin, Giuliano için 7 milyon Euro (39.2 milyon TL) teklif ettiği belirtildi. Brezilya basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Flamengo’dan 10 milyon Euro (56 milyon TL) istedi. (FANATİK)
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