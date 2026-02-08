SPOR

Fenerbahçe'de "gizli" imza ortaya çıktı! Kante şovun arasında sessiz sedasız bitirildi

Ara transferin şampiyonu Fenerbahçe'de son dakika sürprizi! Kante, Guendouzi ve Mert Günok bombalarını patlatan Sarı-Lacivertlilerin, transferin son gününde 18 yaşındaki Ganalı yetenek Daniel Asante Amoh'u da renklerine bağladığı TFF kayıtlarıyla belgelendi. İşte "geleceğin yıldızı"nın detayları...

Emre Şen

Kış transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, kadrosunu Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kante ile güçlendirmişti. Ancak Sarı-Lacivertlilerin transfer operasyonunun sadece bu isimlerle sınırlı olmadığı, TFF kayıtlarının güncellenmesiyle ortaya çıktı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ: 18'LİK YETENEK KADRODA

Fenerbahçe de "gizli" imza ortaya çıktı! Kante şovun arasında sessiz sedasız bitirildi 1

Fenerbahçe yönetimi, transferin son gününde geleceğe yönelik bir hamle yaparak 2007 doğumlu Ganalı futbolcu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesindeki Bilgi Bankası'nda yer alan kayıtlara göre; Amoh'un sözleşmesi 5 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 15 Ocak 2027 tarihinde sona erecek.

U19 TAKIMINDA PİŞECEK

Fenerbahçe de "gizli" imza ortaya çıktı! Kante şovun arasında sessiz sedasız bitirildi 2

Gana temsilcisi Inter Millas kulübünden transfer edilen 18 yaşındaki genç yeteneğin, ilk etapta Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyeceği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda A Takım idmanlarına da katılması beklenen Amoh'un çok yönlü oyun yapısı dikkat çekiyor.

HÜCUMUN JOKERİ

Daniel Asante Amoh, hücum hattındaki çeşitliliğiyle biliniyor. Genç futbolcu, her iki kanatta da görev yapabildiği gibi 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Sarı-Lacivertliler, bu hamleyle "yeni Arda Güler'lerini" veya parlatıp satacağı yeni yıldızını bulmayı hedefliyor.

