Galatasaray'da Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz'ın gecesi! İkili coştukça coşturdu

Süper Lig lideri Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından rahat bir galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Noa Lang sahada gösterdiği performansla tam not aldı.

HEM ASİST YAPTI! HEMDE FARKI 3'E ÇIKARDI...

Karşılaşmanın 19. dakikasında sol kanatta topla buluşan Lang sağ ayağıyla ortayı yaptı, ön direğe hareketlenen Barış Alper'in kafayla dokunduğu top ağlara gitti.

Öte yandan Hollandalı oyuncu maçın ikinci yarısında da Victor Osimhen'e verdiği pasla takımının 3.golü bumasına katkı sağladı.

"SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA OLAN BİZİZ!"

Noa Lang: "Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim.

Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor.

Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."

BARIŞ ALPER YILMAZ BU SEZONKİ 8. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 19. dakikasında Noa Lang’ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8’e yükseltti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 6’sını Süper Lig’de kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da da 1’er gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 84. dakikada yerini Yaser Asprilla’ya bıraktı.

YUNUS AKGÜN 7. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Çaykur Rizespor müsabakasıyla bu sezonki 7. golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk olurken, sarı-kırmızıların ikinci golü Yunus Akgün’den geldi. Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde olan Yunus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2, Turkcell Süper Kupa’da da 1 golü bulunan Akgün, toplamdaki gol sayısını da 7’ye yükseltti.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa kafa golü attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı.

VICTOR OSIMHEN, BU SEZONKİ GOL SAYISINI 15’E ÇIKARDI

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Çaykur Rizespor maçında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 15’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 73. dakikasında Noa Lang’ın pasında ceza yayında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içine girip, kaleci Fofana’yı da geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Süper Lig’deki son 5 maçında gol atma başarısı gösteren Osimhen, bu süreçte 6. golünü kaydetti. Ligdeki gol sayısını 9’a çıkaran 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.