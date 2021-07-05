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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor

05.07.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takımın başına Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması hız kazanırken tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'le ayrılık kararı alındı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra 4 sezonluk Beşiktaş macerası yaşayan ve geçen sezon yeniden sarı lacivertli takıma dönen Gökhan Gönül'le yolların ayrılması kararı alındı.

Sarı lacivertli takımla geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazken oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

ANTRENMADA YER ALMADI

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde bugün Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirilirken ayrılık kararı alınan Gökhan Gönül idmanda yer almadı.

36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

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GEÇEN SEZON 21 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ

Geçen sezon Süper Lig’de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Gökhan Gönül
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