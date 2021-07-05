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Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor!

05.07.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'ta yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun, yönetim ile Lionel Messi transferini de konuştuğu iddia edildi. Portekizli yıldızın, Messi'nin gelmesinden memnuniyet duyacağı aktarıldı. Barcelona'daki sözleşmesi biten Messi'ye PSG ve Manchester City'nin de ilgisi var. 34 yaşındaki Arjantinli'nin nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.

Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor!

Lionel Messi paylaşılamıyor. Barcelona ile mukavele uzatmayınca boşa çıkan Arjantinli star, devleri peşine taktı. Manchester City ve PSG'nin ardından Juventus da Messi transferini masaya yatırdı.

YENİ SÖZLEŞME

Kontratı 2022'de bitecek Ronaldo'nun, bir yıl daha takımda kalması için görüşmeler yapılıyor. 36 yaşındaki futbolcunun önemli bir indirim yapmaya sıcak olduğu İtalya basınında yazıldı. Görüşmelerde Messi hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

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ONAYI VERDİ

Transfer toplantısında Cristiano Ronaldo'nun, Messi'nin gelmesinden memnuniyet duyacağını Juventuslu yetkililere ifade ettiği belirtildi. Arjantinli futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Cristiano Ronaldo Juventus Lionel Messi
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