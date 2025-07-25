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Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi hazırlandı! Listedeki isimlerden Amrabat'ın maaşı büyük sorun teşkil ediyor...

Fenerbahçe’de gönderilecek oyuncular için liste belirlendi. Teknik direktör Jose Mourinho ile Portekiz’de bir araya gelen Başkan Ali Koç transfer toplantısı gerçekleştirdi. Listede bulunan 'satılabilir' raporlu tüm isimlere kendinize kulüp bulun talimatı verildi.

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi hazırlandı! Listedeki isimlerden Amrabat'ın maaşı büyük sorun teşkil ediyor...
Burak Kavuncu
Alexander Djiku

Alexander Djiku

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de transfer edilecek oyuncular kadar gönderilecek oyuncular için de büyük çaba sarf ediliyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda gönderilecek isimlerin listesi hazırlandı. Portekiz’de gerçekleştirilen transfer toplantısının ardından oyuncular ile konuşulup kendilerinden kulüp bulmaları istendi. İşte bu isimler…

RAPOR HAZIRLANDI! İSİMLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe de gönderilecekler listesi hazırlandı! Listedeki isimlerden Amrabat ın maaşı büyük sorun teşkil ediyor... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Djiku, Mimović, Becao, Amrabat ve Diego Carlos ile konuşuldu ve bu oyunculara şu an takım aranıyor.

AMRABAT KONUSU FENERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Fenerbahçe de gönderilecekler listesi hazırlandı! Listedeki isimlerden Amrabat ın maaşı büyük sorun teşkil ediyor... 2

Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan ve bu sezon başı zorunlu opsiyonu aktif olan Amrabat, teknik ekip tarafından beğenilmedi. Yıllık 5 milyon euro maaşı bulunan Faslı orta sahanın gideceği kulüplerden de bu rakamı istemesi üzerine kulüpler geri adım attı. Fenerbahçe’nin Amrabat transferindeki tek umudu Suudi Arabistan’dan gelebilecek yüksek kontratlı teklifler olduğu bildirildi

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