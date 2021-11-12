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Fenerbahçe'de gözler Altay Bayındır'ın dönüşünde

12.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sahalara dönüşü netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de gözler Altay Bayındır'ın dönüşünde
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Genç kaleci, sakatlığın nüksetme ihtimali de göz önünde bulundurularak sabırlı bir tedavi sürecinden geçiyor. Milli file bekçisinin sahalara dönüşünün ocak ayını bulması bekleniyor.

Buna göre Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig’de yaklaşık 7 maç daha kaçıracak. Bu sürenin tedaviden alınacak yanıta göre kısalabileceği de öğrenildi.

İttifak Holding Konyaspor deplasmanında köprücük kemiğinden sakatlanan Altay Bayındır, 31 Ekim’de başarılı bir operasyon geçirmişti.

23 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe ile 15 resmi maça çıkmış ve kalesinde 19 gol görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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