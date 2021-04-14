SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de gündem Belçikalı golcü Benteke

Fenerbahçe'de gündem Belçikalı golcü Benteke

14.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon dur demek istiyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon yapılanması planlanmaya başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Belçikalı golcü Benteke için girişimlerini hızlandırdı ve sıkı bir pazarlığa oturdu.

Fenerbahçe'de gündem Belçikalı golcü Benteke

Gelecek sezon takıma etkili bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Place'ta forma giyen Benteke bulunuyor.

İngiliz basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin 12 aydır Benteke'yi takipte olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kurmaylarla Benteke'nin menajeri arasında sıkı bir fiyat pazarlığının yaşandığı ifade edildi. Ayrıca haberde Benteke ile yapılan görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanacağına vurgu yapıldı.

Belçikalı forvet Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi. Benteke ayrıca, Belçika milli takımı için 39 üst düzey maçta 16 gol attıktan sonra uluslararası sahneye damgasını vurmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz
Mert Hakan'dan Erol Bulut'a göndermeMert Hakan'dan Erol Bulut'a gönderme
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a gönderme

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a gönderme

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

''Doktor raporu ile görevden alınmalı''

''Doktor raporu ile görevden alınmalı''

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.