Fenerbahçe'de gündem Belçikalı golcü Benteke

Gelecek sezon takıma etkili bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Place'ta forma giyen Benteke bulunuyor.
İngiliz basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin 12 aydır Benteke'yi takipte olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kurmaylarla Benteke'nin menajeri arasında sıkı bir fiyat pazarlığının yaşandığı ifade edildi. Ayrıca haberde Benteke ile yapılan görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanacağına vurgu yapıldı.
Belçikalı forvet Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi. Benteke ayrıca, Belçika milli takımı için 39 üst düzey maçta 16 gol attıktan sonra uluslararası sahneye damgasını vurmuştu.
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