SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de gündem Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe'de gündem Ömer Faruk Beyaz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon sonu sarı lacivertli takımla sözleşmesi bitecek Ömer Faruk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Ömer Faruk Beyaz bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" dedi.

Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra istasyon çalışmaları yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü böyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerde antrenmanda eksik futbolcu bulunmazken, Arjantinli futbolcu Jose Sosa, kasığında ağrı hissetmesi sebebiyle antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Sosa takımla çalışmalarına yarınki antrenmanla devam edecek.

445

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ÖMER FARUK AÇIKLAMASI

Antrenman esnasında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Bizim en büyük görevimiz Erol hocaya yardım etmek. Tamamen Erol hocanın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz. Ömer Faruk Beyaz bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" dedi.

KAYNAK: İHA
VİDEO: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Denizli: Gelen teklif var
Denizli: Gelen teklif var
Galatasaray'a sürpriz forvet
Galatasaray'a sürpriz forvet
Dorukhan: Emre ağabey arada kızıyor
Dorukhan: Emre ağabey arada kızıyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de gündem Ömer Faruk Beyaz
F.Bahçe'de gündem Ömer Faruk Beyaz
Emre Belözoğlu: Daha zorlu süreçlerimiz olacak
'Daha zorlu süreçlerimiz olacak'
Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Halis Özkahya koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...
Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Fenerbahçe dünya devlerini solladı
Fenerbahçe dünya devlerini solladı
Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı
Veliahtını F.Bahçe'ye getiriyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.