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Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp sonrası bir aday daha! 'Yeter artık' dedi ve açıkladı! "Gerekirse talibim"

Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşırırken Sarı-Lacivertliler'in eski yöneticilerinden olan ve Aziz Yıldırım ile yakınlığı ile bilinen Mahmut Uslu'dan çok sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp sonrası bir aday daha! 'Yeter artık' dedi ve açıkladı! "Gerekirse talibim"
Berker İşleyen

Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sert açıklamalarda bulunudu Telegol'den Serhat Ulueren'e konuşan Uslu 'içim kan ağlıyor' derken, 1-2 hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

"YETER ARTIK! SABRIMIZ TAŞTI"

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Yönetime tepki gösteren Mahmut Uslu, "İçim kan ağlıyor. Öfkeliyim, çok kızgınım. Bir iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Söyleyeceklerim var. Televizyonda ve stadyumda ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum. Bugün yine dağıldım. Kamera son bölümde tribünleri gösterdi. Sürekli ağlayan çocuklar, ben artık bu manzara ile karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu? İstemiyorum! Büyük vaatlerle, umutlarla gelmiş olabilir ama olmadı, yapamadı, beceremedi! Gitsin, olmuyor! Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, ben de çıkarım. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar. Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi, yine olmadı. Ben artık ağlayan çocuk, genç gördüğümde dayanamıyorum. Televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum. Basın toplantısında bunları söyleyeceğim. Daha gününü kararlaştırmadım. Yeter artık! Sabrımız taştı! Bu kulüp, sadece futbolda değil birçok alanda başarısız oldu ve olmaya devam ediyor." dedi.

"BEN GEREKİRSE TALİBİM"

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Sözlerine devam eden Mahmut Uslu, "Galatasaray'a kaybettiğimiz maçlarda, Beşiktaş'a kaybettiğimiz maçlarda yapı mı vardı, hakemlik bir şey mi oldu bu maçta? Kandırmayalım birbirimizi. Bu maçta Fenerbahçe aleyhine hakem hatası oldu mu, Galatasaray maçlarında oldu mu? O zaman bırakın yapıyı. Kardeşim biz başarısız deyin. Ben gerekirse bu göreve talibim. Ben de görevden kaçmam. Bu iş Ali Bey ile olmuyor." sözlerini sarf etti.

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Başkan Aziz Yıldırım Ali Koç son dakika fenerbahçe
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