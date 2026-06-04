Fenerbahçe'de Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştıklarını açıkladı!

Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi kongre öncesinde başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak dev bir hamleye daha imza attı. Daha önce Luís Suarez isimleriyle gündeme damga vuran Safi, A Milli Takımımızın ve Avrupa futbolunun en önemli savunma oyuncularından Merih Demiral ile her konuda anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

BAŞKAN SEÇİLİRSE AL AHLI’YE RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Yıldız stoper ve menajerlik şirketiyle yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuç alan Hakan Safi, bu transferi bitirmek için önündeki tek engel olan kulüp ayağını ise seçim sonrasına bıraktı. Safi'nin genel kurulda başkanlık koltuğuna oturması halinde, Merih Demiral'ın bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'ye vakit kaybetmeden resmi teklif yapacağı öğrenildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 18-20 MİLYON EURO

Suudi temsilcisinin, güncel piyasa değeriyle dikkat çeken 28 yaşındaki başarılı savunmacı için kapıyı oldukça yüksekten açtığı belirtildi. Al Ahli Kulübü’nün milli futbolcunun ayrılığına onay vermek için 18 ila 20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli beklentisi olduğu ifade ediliyor. Hakan Safi ve ekibinin, başkan seçilmeleri durumunda bu rakamı makul seviyelere çekerek Merih Demiral’a çubuklu formayı giydirmekte kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.

"DEVLET BİZE DE YARDIM EDECEK!"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli camianın en büyük arzularından biri olan yeni stadyum projesi hakkında da çok konuşulacak taahhütlerde bulundu. Kulübün hakkı olan devlet desteğini arkalarına alacaklarını vurgulayan Safi, "Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz! Bakmayın stadı taşımak isteyenlere! Biz ispat ettik! Hamdi Akın, Ali Koç... Bizleri stadı büyütmek için teşvik etti. Biz de stadı büyütmek için projeleri onaylattık! Sadece uygulama projeleri kaldı.

Fenerbahçe'ye kim bir tuğla koyduysa, Allah razı olsun! Aziz Başkan da dahil! Biz de kendilerinden nezaket bekledik ama olmadı. Bu stadı beraber büyüttük. Devlet Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a nasıl stat yaptıysa, bize de destek verecektir! Size sözüm olsun!

Stadın seneye yetişme ihtimali yok! Şampiyon olacağız ve stat projesine başlayacağız! Kim 'Mayıs'ta stat bitecek' diyorsa, sizleri yanlışa sürüklüyor. " dedi.

"SENİNLE HER YERDE OLURUM BAŞKANIM..."

"Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!

İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek!" ifadelerini kullandı.

"LUIS SUAREZ SENEYE ÇUBUKLU FORMAYI GİYECEK!"

Gözünü karartan başkan adayı, dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden dünyaca ünlü golcü Luís Suárez transferini de bitirdiğini müjdeleyerek kongre üyelerine büyük bir vaatte bulundu. Transferin Avrupa futbolunda yarattığı yankıyı çarpıcı bir örnekle paylaşan Hakan Safi, "Başkan seçilirsem, Luis Suarez seneye Fenerbahçe forması giyecek. Bugün Porto Başkanı arkadaşım Andre Villas-Boas aradı. 'Büyük bir iş başardın, ben alacaktım. Nasıl başardın?' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi" ifadelerini kullandı. Camianın rehavete kapılmamasını isteyen Safi, "Bitti zannetmeyin daha yeni başlıyoruz, taraftarımız hazır olsun daha çok sürprizimiz olacak!" sözleriyle transfer tahtasında bombayı patlatmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.