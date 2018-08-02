Fenerbahçe'de halı saha krizini başkan Ali Koç bitirdi

Fenerbahçe tesislerindeki yeniden yapılanma çalışmaları, eski futbolcuları da etkiledi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Müdürü Tamer Elçin ile emektar futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Akşam'da yer alan habere göre; Burada bulunan 3 halı sahadan deniz tarafında bulunan halı sahanın suni çimleri Başkan Ali Koç tarafından yenilendi. Başkan Koç, buranın kimseye kiraya verilmemesini istedi. Bunun üzerine Tesis Müdürü Tamer Elçin de burada her Pazartesi ve Perşembe akşamı maç yapan futbolcularla karşı karşıya geldi.

ŞİKAYETLER KOÇ’A KADAR GİTTİ

Futbolculara, “Burada futbol oynayamazsınız, malzemeleri de kullanamazsınız” diye sert çıkan Tamer Elçin’e futbolculardan da, “Bizim anlaşmamız var. Malzemeleri de biz aldık. İstediğimiz gibi kullanırız” karşılığı geldi. Elçin yönetimin talimatını hatırlatıp, bunu üstlerine ileteceğini belirtti. Gerilim büyüdü. Eski yıldızlar, “Kime şikayet edersen et” diye rest çekti. Yaşanan gelişmeler bir şekilde Başkan Ali Koç’un da kulağına gitti. Koç da Comollli ile birlikte arabaya atladığı gibi soluğu tesislerde aldı.