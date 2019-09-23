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F.Bahçe'ye derbi öncesi 3 müjde birden

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup turnuvasındaki Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin bugün yapılan derbi maçı hazırlıklarında yer aldı.

F.Bahçe'ye derbi öncesi 3 müjde birden

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, takımla antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

Almanya'da düzenlenen hazırlık turnuvası Audi Kupası'nda 30 Temmuz'da oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2 ay sonra takımla çalıştı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mauricio Isla da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı.


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F.Bahçe'ye derbi öncesi müjdeF.Bahçe'ye derbi öncesi müjde
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım victor moses Mauricio Isla

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