Fenerbahçe'de hedef Hannover forması giyen Linton Maina!

Alman basını Fenerbahçe’nin Hannover’in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Linton Mania ile ilgilendiğini öne sürdü.

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de ‘mali kriz’ nedeniyle takas yine önemli bir gündem maddesi olacak. Sarı-lacivertli ekibin, Hannover’li Linton Maina için de bu formülü işletmeyi düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe bu transfer için Frey ve Zanka’yı takasta kullanmayı düşünüyor. İki kulüp arasında görüşmelerin döndüğü de iddia edildi. Maina bu sezon Bundesliga 2’de 2 gol+7 asistlik performansıyla göz doldurdu.

(AKŞAM)