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Fenerbahçe'de Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu

25.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yarın Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play off turunda yarın 1-0'lık galibiyetin rövanşında Helsinki'ye konuk olacak.

Sabah saatlerinde bu karşılaşma için yola çıkan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. Teknik direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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