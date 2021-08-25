Fenerbahçe'de Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play off turunda yarın 1-0'lık galibiyetin rövanşında Helsinki'ye konuk olacak.

Sabah saatlerinde bu karşılaşma için yola çıkan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. Teknik direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

