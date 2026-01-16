SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de her şey hazır! N'Golo Kante için özel tören: İşte böyle karşılanacak

Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli orta saha isimlerinden N’Golo Kante transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetim, evrak işlemlerini tamamlamak için Abu Dabi’ye giderken Fransız yıldızın kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. İnişte görkemli bir imza töreni hedefleniyor.

Fenerbahçe'de her şey hazır! N'Golo Kante için özel tören: İşte böyle karşılanacak
Berker İşleyen

Fenerbahçe, orta saha hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da forma giyen Fransız futbolcu N’Golo Kante’nin transferinde sona yaklaştı.

Kulübün futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasının ardından yöneltilen “Kante geliyor mu?” sorusuna verdiği “Geliyor” yanıtıyla süreci doğruladı.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe de her şey hazır! N Golo Kante için özel tören: İşte böyle karşılanacak 1

Transferin resmiyete dökülmesi adına Fenerbahçe cephesinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Sabah’ta yer alan habere göre Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş, futbol direktörü Devin Özek ve hukuki işlemleri yürüten Berke Çelebi ile birlikte evrakları tamamlamak üzere Abu Dabi’ye gitti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Kante’nin sarı-lacivertli kulüpten yıllık 8 milyon euro kazanacağı ve 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

PLANLAR HAZIRLANDI

Fenerbahçe de her şey hazır! N Golo Kante için özel tören: İşte böyle karşılanacak 2

Fransız yıldızın Türkiye’ye geliş süreci de detaylı şekilde planlandı. Fenerbahçe yönetimi, işlemler tamamlanır tamamlanmaz Kante’yi İstanbul’a getirmeyi hedefliyor. Bu akşam ya da yarın sabah için alternatif planlar hazırlanırken, olası bir gecikmede pazar sabahı İstanbul’a iniş yapılması, ardından da Alanya’da oynanacak maç için Antalya’ya geçilmesi senaryosu masada bulunuyor.

BÜYÜK BİR ORGANİZASYON YAPILACAK

Fenerbahçe de her şey hazır! N Golo Kante için özel tören: İşte böyle karşılanacak 3

Öte yandan, Kante’nin İstanbul’a inişinde taraftara açık bir karşılama organizasyonu yapılması ve imza töreninin adeta bir şova dönüştürülmesi planlanıyor. Sarı-lacivertli camiada, bu transferin resmileşmesi büyük bir heyecanla bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çalhanoğlu için Inter'den jet yanıt! Her şey belli olduHakan Çalhanoğlu için Inter'den jet yanıt! Her şey belli oldu
Sergen Yalçın açıkladı! Maçın sonu Rafa'yı duyurduSergen Yalçın açıkladı! Maçın sonu Rafa'yı duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.