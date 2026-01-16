Fenerbahçe'de her şey hazır! N'Golo Kante için özel tören: İşte böyle karşılanacak

Fenerbahçe, orta saha hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da forma giyen Fransız futbolcu N’Golo Kante’nin transferinde sona yaklaştı.

Kulübün futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasının ardından yöneltilen “Kante geliyor mu?” sorusuna verdiği “Geliyor” yanıtıyla süreci doğruladı.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Transferin resmiyete dökülmesi adına Fenerbahçe cephesinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Sabah’ta yer alan habere göre Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş, futbol direktörü Devin Özek ve hukuki işlemleri yürüten Berke Çelebi ile birlikte evrakları tamamlamak üzere Abu Dabi’ye gitti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Kante’nin sarı-lacivertli kulüpten yıllık 8 milyon euro kazanacağı ve 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

PLANLAR HAZIRLANDI

Fransız yıldızın Türkiye’ye geliş süreci de detaylı şekilde planlandı. Fenerbahçe yönetimi, işlemler tamamlanır tamamlanmaz Kante’yi İstanbul’a getirmeyi hedefliyor. Bu akşam ya da yarın sabah için alternatif planlar hazırlanırken, olası bir gecikmede pazar sabahı İstanbul’a iniş yapılması, ardından da Alanya’da oynanacak maç için Antalya’ya geçilmesi senaryosu masada bulunuyor.

BÜYÜK BİR ORGANİZASYON YAPILACAK

Öte yandan, Kante’nin İstanbul’a inişinde taraftara açık bir karşılama organizasyonu yapılması ve imza töreninin adeta bir şova dönüştürülmesi planlanıyor. Sarı-lacivertli camiada, bu transferin resmileşmesi büyük bir heyecanla bekleniyor.