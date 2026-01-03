Fenerbahçe'de herkesi şaşırtan karar! Yıldız ismin lisansı askıya alınabilir

Kış transfer döneminin kapılarının açılmasıyla birlikte Fenerbahçe’de kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir senaryo gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, orta saha rotasyonunda yer alan Sebastian Szymanski için çok konuşulacak bir karar gündemde.

Öte yandan Fanatik’in haberine göre Szymanski, ara transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında yer alıyor.

LİSANSI ASKIYA ALINABİLİR

Fenerbahçe’nin mevcutta 14 yabancı oyuncu ile kontenjanını doldurmuş olması ve devre arasında 4 yeni transfer planlaması, Polonyalı futbolcunun durumunu daha da kritik hale getiriyor. Kontenjanda yer açılamaması durumunda Szymanski’nin lisansının askıya alınabileceği öne sürülüyor.

Bu gelişmeler, Fenerbahçe’de ikinci yarı öncesi hem transfer hem de kadro yönetimi açısından sıcak günlerin yaşanacağının sinyallerini veriyor.