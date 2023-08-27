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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Geçen sezonun yıldızıydı...

27.08.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Miguel Crespo ve Batshuayi için ayrılık çanları çalıyor. Yapılan transferlerin ardından iki ismin de süre bulma şansı azaldığı için transferlerine yeşil ışık yakıldı.

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Crespo ve Batshuayi ile yollar ayrılıyor. Yabancı sayısını düşürmek isteyen sarı-lacivertliler, kadroda forma şansı bulması zor isimlerle teker teker yolları ayıracak.

BATSHUAYI İÇİN 12 MİLYON EURO

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Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için 12 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor. Şu ana kadar sarı-lacivertli yönetime ulaşan en yüksek teklif 5 milyon euro.

CRESPO KESİN OLARAK GİDİYOR

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Geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Crespo ile yollar kesin olarak ayrılıyor. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Crespo, kendisi için takım arayışlarına başladı. Fenerbahçe'nin Crespo'dan beklediği bonservis bedeli ise 6 milyon euro civarında.

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Miguel Crespo batshuayi fenerbahçe sezon

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