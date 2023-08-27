Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Geçen sezonun yıldızıydı...

Fenerbahçe'de Crespo ve Batshuayi ile yollar ayrılıyor. Yabancı sayısını düşürmek isteyen sarı-lacivertliler, kadroda forma şansı bulması zor isimlerle teker teker yolları ayıracak.

BATSHUAYI İÇİN 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için 12 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor. Şu ana kadar sarı-lacivertli yönetime ulaşan en yüksek teklif 5 milyon euro.

CRESPO KESİN OLARAK GİDİYOR

Geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Crespo ile yollar kesin olarak ayrılıyor. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Crespo, kendisi için takım arayışlarına başladı. Fenerbahçe'nin Crespo'dan beklediği bonservis bedeli ise 6 milyon euro civarında.

