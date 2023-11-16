Fenerbahçe'de iki ayrılık kesin! Devre arasında gelecek oyuncular da var

Fenerbahçe'de devre arasında takıma yeni oyuncular katılacak. Yaşanan sakatlık problemleri sonrası transfer yapma ihtiyacı duyan sarı-lacivertliler iki oyuncusuyla da kesin olarak yollarını ayıracak.

RYAN KENT VE JOSHUA KING

İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan bu iki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Joshua King'i bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent'i ilk tercih olarak kiralamak istiyor.

İKİ KANAT ALINACAK

Cengiz Ünder'in bir türlü sahalara dönememesi sebebiyle kanat pozisyonunda eksiklik hisseden İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminden en az 2 kanat oyuncusunun transfer edilmesini istedi.





