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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesin! Devre arasında gelecek oyuncular da var

16.11.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. İsmail Kartal'ın yaptığı değerlendirme sonucu Ryan Kent ve Joshua King ile yollar kesin olarak ayrılacak.

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de devre arasında takıma yeni oyuncular katılacak. Yaşanan sakatlık problemleri sonrası transfer yapma ihtiyacı duyan sarı-lacivertliler iki oyuncusuyla da kesin olarak yollarını ayıracak.

RYAN KENT VE JOSHUA KING

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İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan bu iki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Joshua King'i bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent'i ilk tercih olarak kiralamak istiyor.

İKİ KANAT ALINACAK

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Cengiz Ünder'in bir türlü sahalara dönememesi sebebiyle kanat pozisyonunda eksiklik hisseden İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminden en az 2 kanat oyuncusunun transfer edilmesini istedi.

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Joshua King fenerbahçe transfer dönemi
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