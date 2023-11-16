Fenerbahçe'de iki ayrılık kesin! Devre arasında gelecek oyuncular da var

Fenerbahçe'de devre arasında takıma yeni oyuncular katılacak. Yaşanan sakatlık problemleri sonrası transfer yapma ihtiyacı duyan sarı-lacivertliler iki oyuncusuyla da kesin olarak yollarını ayıracak.
İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan bu iki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Joshua King'i bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent'i ilk tercih olarak kiralamak istiyor.
Cengiz Ünder'in bir türlü sahalara dönememesi sebebiyle kanat pozisyonunda eksiklik hisseden İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminden en az 2 kanat oyuncusunun transfer edilmesini istedi.