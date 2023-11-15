Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı

Fenerbahçe'de devre arasında yaşanacak ilk ayrılık belli oldu. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Ryan Kent ile yollar ayrılacak.
Ayrılık görüşmeleri için menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde hem Ryan Kent ile hem de menajeriyle detaylı bir konuşma yapacak.
Fenerbahçe'nin öncelikli planı Ryan Kent'i başka bir takıma kiralamak. İngiltere ve İskoçya'dan teklifler alan sarı-lacivertliler bu konuyu düşünüp son kararını verecek. Ryan Kent ile de toplantı yapacak Fenerbahçe yetkilileri çıkacak sonuca göre takım tercihini yapacak.