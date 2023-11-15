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  4. Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı

15.11.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent ile yollar kesin olarak ayrılıyor. İsmail Kartal'ın performansından memnun kalmadığı Ryan Kent'e bu durumu aktardığı ve kendisine takım bulması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de devre arasında yaşanacak ilk ayrılık belli oldu. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Ryan Kent ile yollar ayrılacak.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK

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Ayrılık görüşmeleri için menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde hem Ryan Kent ile hem de menajeriyle detaylı bir konuşma yapacak.

FENERBAHÇE'NİN PLANI KİRALIK GÖNDERMEK

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Fenerbahçe'nin öncelikli planı Ryan Kent'i başka bir takıma kiralamak. İngiltere ve İskoçya'dan teklifler alan sarı-lacivertliler bu konuyu düşünüp son kararını verecek. Ryan Kent ile de toplantı yapacak Fenerbahçe yetkilileri çıkacak sonuca göre takım tercihini yapacak.

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