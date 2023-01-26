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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor? Eski hocasıyla görüştü...

26.01.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kalan İrfan Can Kahveci için olay bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelirken ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu. Ezeli rakip teknik direktörünün İrfan Can'ı arayarak transfer için ikna ettiği ifade edildi. Performansı her geçen gün kötüye giden İrfan Can için sarı-lacivertli kulüp düşünmek için zaman istedi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor? Eski hocasıyla görüştü...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncuları yönetime bildirerek yolların ayrılmasını talep edecek. Bir süredir eski formundan uzak kalan İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi.

PERFORMANSI OLUMSUZ

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Son haftalarda performansı iyice düşen İrfan Can Kahveci için Jorge Jesus olumsuz rapor verdi. Olası bir teklifte takımdan ayrılmasına onay veren Portekizli çalıştırıcı İrfan Can'ın biletini kesti.

TRABZONSPOR ALMAK İSTİYOR

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Fenerbahçe'de kötü günler geçiren İrfan Can Kahveci için Trabzonspor devreye girdi. Başakşehir'den Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi olan İrfan Can Kahveci, yarım sezon kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Satın alma opsiyonlu teklifin masada olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertliler bu teklifi düşünmek için biraz zaman istedi.


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Fenerbahçe'de Jorge Jesus için yeni iddia ortaya atıldı!Fenerbahçe'de Jorge Jesus için yeni iddia ortaya atıldı!
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