Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor? Eski hocasıyla görüştü...

Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncuları yönetime bildirerek yolların ayrılmasını talep edecek. Bir süredir eski formundan uzak kalan İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi.

PERFORMANSI OLUMSUZ

Son haftalarda performansı iyice düşen İrfan Can Kahveci için Jorge Jesus olumsuz rapor verdi. Olası bir teklifte takımdan ayrılmasına onay veren Portekizli çalıştırıcı İrfan Can'ın biletini kesti.

TRABZONSPOR ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de kötü günler geçiren İrfan Can Kahveci için Trabzonspor devreye girdi. Başakşehir'den Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi olan İrfan Can Kahveci, yarım sezon kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Satın alma opsiyonlu teklifin masada olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertliler bu teklifi düşünmek için biraz zaman istedi.



