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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi!

07.06.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmaya karar verdi. Taraftarların kendisini hemen hemen her maç ıslıklamasından bunalan yıldız oyuncu menajerine talimat vererek takım aramasını söyledi. Bu haberin ardından Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş devreye girdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor. Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat verdi.

TAKIM ARAYIŞLARI BAŞLADI

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Gerek yurt içi, gerek yurt dışı olmak üzere birçok takımla görüşmelere başlayan İrfan Can Kahveci'nin menajeri Türkiye'den Beşiktaş ile görüşmeye başladı. Şenol Güneş'in çok beğendiği oyuncular arasında yer alan İrfan Can Kahveci için şartlar zorlanacak.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

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Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin olası ayrılığı ile ilgili kolaylık sağlayacak ve istenen bonservisin getirilmesi halinde İrfan Can Kahveci'nin gidişine onay verecek.


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İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe 10

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