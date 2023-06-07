Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor. Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat verdi.

TAKIM ARAYIŞLARI BAŞLADI

Gerek yurt içi, gerek yurt dışı olmak üzere birçok takımla görüşmelere başlayan İrfan Can Kahveci'nin menajeri Türkiye'den Beşiktaş ile görüşmeye başladı. Şenol Güneş'in çok beğendiği oyuncular arasında yer alan İrfan Can Kahveci için şartlar zorlanacak.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin olası ayrılığı ile ilgili kolaylık sağlayacak ve istenen bonservisin getirilmesi halinde İrfan Can Kahveci'nin gidişine onay verecek.



