Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için sürpriz gelişme! Vincenzo Montella milli takım kadrosuna dahil etmişti

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin milli takıma davet edilmesinin ardından yeni bir hamle gelebilir. Vincenzo Montella'nın sürpriz bir tercih yaparak milli takım kampına davet ettiği İrfan Can Kahveci'nin affedilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

SADETTİN SARAN İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Geçtiğimiz ay teknik direktör Tedesco tarafından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin başkan Sadettin Saran ile görüşüp yeniden takıma katılacağı iddia ediliyor. Milli takıma çağrılmasının nedeninin de bu olduğu öğrenilirken önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.

AFFEDİLMEZSE TAKIMDAN AYRILACAK

İrfan Can Kahveci'nin affedilmemesi durumunda ise devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacağı ve menajerine şimdiden takım bulması için talimat verdiği öğrenildi.